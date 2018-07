Unter freiem Himmel beim Summerjam lokale Bands genießen

Ganz neu ist das Summerjam in Wohmbrechts. Mit lokalen Amateurbands und gemütlicher Atmosphäre möchten die Veranstalter der Musikkapelle Wohmbrechts locken. Die Open-Air-Veranstaltung wird auf dem Schulhof im Herzen Wohmbrechts am Samstag, 14. Juli, stattfinden.

Wie die Veranstalter ankündigen, ist ab 14 Uhr Einlass (ab 16 Jahren oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder in Vertretung), um 15 Uhr starten die Konzerte. Das Festival dauert bis Mitternacht. Rock, Pop, Punk, Jazz, Funk, Electropop, Singer/Songwriter und Alternative werden für beste Laune und Unterhaltung sorgen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Musikantine Opfenbach und im Dorfladen Wohmbrechts.