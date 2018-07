In der Nacht auf Samstag ist in die Grastrocknungsanlage in Hergatz eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten die Eingangstüre auf und entwendeten einen geringen Geldbetrag. Eventuell waren die Täter mit einem Jeep oder einem anderen geländegängigen Fahrzeug unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/92010 zu melden.