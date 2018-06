Tempo 30 in der Bahnhofstraße wird ausgeweitet

Nicht zum ersten Mal angemahnt hat Ratsmitglied Frank Jehle die gefährliche Verkehrssituation im hinteren Teil der Bahnhofstraße. Hier ist Tempo 30 als Limit vorgeschrieben. Aber viele Fahrer, vor allem die von Lieferdiensten, halten sich nicht daran. Schon zweimal seien Kinder nur um Haaresbreite davongekommen, überfahren zu werden. Jehle sieht dringenden Handlungsbedarf. Ein drittes Mal wolle er so eine Situation, die auch anders ausgehen kann, nicht mehr erleben.

Nun sind die Räte immerhin einem Vorschlag der Polizeiinspektion Lindenberg gefolgt und haben mit acht gegen drei Stimmen einer Erweiterung der 30er-Zone auf die komplette Bahnhofstraße zugestimmt. Was aber nützen Schilder, wenn nicht kontrolliert wird, fragte Gemeinderätin Karin Wiech. Fehlende Kontrolle sei doch das eigentliche Problem. Bürgermeister Uwe Giebl merkte an, dass durch die Ausweitung nun auch die Aufstellung von Messanlagen der Kommunalen Verkehrsüberwachung möglich ist. Die notwendige Streckenlänge als Voraussetzung sei nun gegeben. Fahrer, die rasant unterwegs sind, dürfen sich also demnächst auf Knöllchen einstellen.

Hecke am Grundstück entfernen

Pflasterstreifen als optische Bremse lehnten die Räte einstimmig ab. Diskutiert wurde über den Platz, auf dem Frank Jehle sein Auto abstellt. Das hatte er auf früheres Anraten der Polizei getan, die ein Zonenhalteverbot mit einem eingezeichneten Parkplatz als Gelegenheit sah, den Verkehr auszubremsen. Umgesetzt mittels Markierung hatte die Gemeinde das allerdings nicht. Die Straßenbreite reiche nicht aus für einen Parkplatz, führte Bauhofmitarbeiter Hubert Biggel aus. Da das Zonenhalteverbot nicht umgesetzt sei, brauche man es auch nicht per Beschluss aufzuheben, meinte Rathauschef Uwe Giebl. Jehle könne ja sein Auto auf eigenes Risiko weiter dort abstellen. Frank Jehle, als Betroffener von der Abstimmung ausgeschlossen, konnte da nur den Kopf schütteln. Seine Vorschläge, die Geschwindigkeit auf diesem Straßenabschnitt weiter herabzusetzen, Schwellen einzubauen oder Blumenkübel aufzustellen, stießen bei den Räten auf Gegenwind.

Die Durchfahrt für den landwirtschaftlichen Verkehr müsse gewährleistet sein, meinten Dritter Bürgermeister Michael Zeh und Markus Bietsch. Zeh erklärte, man solle den „Ball flach halten“, sonst kämen aus allen Ecken Wünsche nach Verkehrsberuhigung. Jehle könne ja, wenn ihm die Sicherheit der Kinder so am Herzen liegt, die Hecke auf seinem Grundstück entfernen, die bis zum Fahrbahnrand der Straße ohne Gehweg reicht. Damit wäre zumindest Sicht für Autofahrer gegeben und auch für Kinder, die die Straße betreten wollen. Außerdem müssten Kinder von ihren Eltern zur Vorsicht angehalten werden.

Jehle gab abschließend noch ein persönliches Statement ab: „Ich habe nie gedacht, wie viel Energie manche auf sich nehmen, um zu verhindern, dass das Leben von Kindern geschützt wird.“