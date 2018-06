Salzstadel Wohmbrechts: Landratsamt setzt Fristen

Beim denkmalgeschützten Salzstadel in Wohmbrechts, der sich inzwischen mit dem Prädikat „baufällig“ schmücken kann, muss sich noch in diesem Jahr was tun. Das ist das Ergebnis eines Ortstermins Ende August mit Vertretern von Landesdenkmalamt, Landratsamt Lindau, Gemeinde Hergatz und Ortsheimatpflege.

Der Stadel muss bis Ende September in Gebälkebene ausgeräumt werden. Das Gebälk der Decke im Erdgeschoss muss im Bereich Nordwand mittels Holzpfette und -schwelle sowie Stützen bis Ende November abgestützt werden – also noch vor Schneefall. So lauten die klaren Ansagen von Robert Fischer, Bauamts-Leiter beim Landratsamt Lindau.

Das Protokoll des Ortstermins trug Günther Schmalzl, zweiter Hergatzer Bürgermeister, jetzt in der Gemeinderatssitzung vor. Darin ist auch festgehalten, dass die Arbeiten dringend zu erledigen sind und Ende September erstmals von Dagmar Stoll-Mayer (Denkmalpflege Landratsamt) kontrolliert werden. „Sollten die mündlichen Forderungen nicht ausgeführt werden, wird eine offizielle schriftliche Anordnung erfolgen“, heißt es unmissverständlich. Vermerkt ist weiter, dass Fischer sich der Kosten für die Instandhaltung oder Instandsetzung speziell der Nordwand bewusst ist (geschätzte 100000 Euro) und vorschlägt, die Abstützungsmaßnahmen vorab ohne einen weiteren Statiker- oder Sachverständigentermin vorzunehmen.

Aus der Sicht aller Beteiligten ist eine Ablastung der Balkendecke auf den bestehenden Beton- und Naturboden mittels einer lastverteilenden Bodenschwelle möglich. Ebenso einig ist man sich, dass die Deckenbalken auf der gesamten Länge der Nordwand abgefangen werden müssen. Weitere Maßnahmen sollen nach finanziellen Möglichkeiten baldmöglichst erfolgen, so der Schlusssatz des Protokolls. Nach Auskunft von Bürgermeister Uwe Giebl will Hergatz nun noch die schriftliche Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege Schwaben abwarten, für das Michael Habres vor Ort war. Den Salzstadel räumen müssen noch Bauhof, Musikkapelle Wohmbrechts und Funkenzunft. Die Musikkapelle Maria-Thann hat ihre Sachen schon ausgeräumt. Der Heimatverein Hergatz wird schwere Teile des Stadel-Inventars wie Wagenräder und Pflüge aus den Obergeschossen runterräumen und weg von der Nordwand im massiven Teil des Gebäudes unterstellen.

Der Bauhof wird seine Gerätschaften abziehen, sowie die geplante Lagerhalle am Wohmbrechtser Sportplatz steht. Gemeindechef Giebl rechnet damit, dass sie Ende des Jahres fertig gestellt ist.

Dringende statische Maßnahmen

Mit den Forderungen des Landratsamts Lindau an die Gemeinde Hergatz kommt in die Gänge, was eigentlich schon seit dem Zustandsgutachten vom letztem Sommer klar war: dass es beim Salzstadel dringend statischer Maßnahmen bedarf, um den Verfall zu verhindern.

Die Kosten für den Maßnahmenkatalog in zwei Bauabschnitten (anvisiert für 2013 und 2014) hatte das Ingenieurbüros Dr. Schütz, Kempten, auf 350000 Euro beziffert. Bei der Dorferneuerung Wohmbrechts war der Salzstadel ebenfalls Thema (zumindest in den Anfängen). Nicht als Sanierungsprojekt, aber immerhin als zu erhaltendes Gebäude.