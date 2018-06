Rat hält an Beschluss zu gemeinsamem Feuerwehrhaus fest

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend den umstrittenen Beschluss zum Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses, in dem auch der Bauhof untergebracht werden soll, nicht zurückgenommen. Drei Räte stimmten für die Rücknahme, zwölf dagegen.

Das Landratsamt Lindau hatte auf Wunsch von Bürgermeister Uwe Giebl ein Gutachten erstellt, ob der am 29. September 2014 gefasste Beschluss über den Bau eines zentralen Feuerwehrhauses rechtswidrig ist. In den Augen des Landratsamtes, beziehungsweise der Juristin Christine Münzberg, ist er das – und zwar weil er gegen Rechtsnormen verstößt. Darum hat das Amt in dem Schreiben um die Rücknahme des Beschlusses gebeten. Da dies nun nicht geschehen ist, wird das Amt den Beschluss nach Ablauf der dreiwöchigen Frist offiziell beanstanden.

Acht Seiten lang ist das Gutachten, oder wie Giebl es bezeichnete, die Stellungnahme des Landratsamts. Darin werde bestätigt, dass die Hilfsfrist (siehe Kasten) eine Kann-Vorschrift ist, so Giebl. Trotzdem ist der Tenor des Gutachtens, dass die Hilfsfrist mit einem gemeinsamen Standort noch schlechter eingehalten werde als bisher. Er zitierte eine Kernaussage daraus: „Betrachtet man die Gemeinde Hergatz geographisch, so ist kein Standort vorstellbar, der für ein gemeinsames Feuerwehrhaus so geeignet sein könnte, dass die Hilfsfrist auch in den grenznahen Bereichen der Gemeinde eingehalten werden kann.“

Niedriger „Zielerreichungsgrad“

Roman Engelhart sagte, dass sich das Landratsamt einen Zielerreichungsgrad von 80 Prozent wünsche. Zielerreichungsgrad heißt, in wie vielen Fällen die Feuerwehr es schafft, die Hilfsfrist einzuhalten. Dieser Grad liege laut Landratsamt bei der Feuerwehr Maria-Thann momentan nur bei 37,5 Prozent, bei der Feuerwehr Wohmbrechts bei 25 Prozent. Bei einer längeren Fahrtzeit beider Wehren zu einem gemeinsamen Standort werde der Grad noch weiter fallen, heißt es in dem Gutachten. „Man fordert von uns zwei Häuser, sagt unser aber nicht, was wir tun sollen, damit die Außenbereiche schneller erreicht werden.“ Er bemängelte zudem, dass die fachlichen Argumente, die der Gemeinderat im Gespräch mit dem Landrat und den Feuerwehren im Dezember vorgebracht hat, nicht erwähnt wurden. Insgesamt seien keine neuen Argumente dabei, waren sich die Räte einig.

Heike Kirchmann sah die Würdigung in dem Gutachten positiv, dass sich die Gemeinde Gedanken über die finanzielle Lage mache und versuche, die Aufgaben im Brandschutz möglichst kostengünstig zu gestalten. „Da lagen wir nicht so falsch.“ Günther Schmalzl, der am Ende neben Kornelia Karg und Karin Wiech für die Rücknahme des Beschlusses stimmte, sagte: „Wir müssen die 1,2 Millionen Euro aus unseren Köpfen rauskriegen.“ Es gebe viele Stellschrauben, an denen man kostenmäßig drehen könnte. Er ist überzeugt, das Haus für die Feuerwehr Maria-Thann auch für maximal 800000 Euro bauen zu können. „Ich bin nach wie vor für zwei Häuser.“

Manfred Scheuerl entgegnete: „Mir ist nicht beizubringen, warum wir in einer 2300-Einwohner-Gemeinde zwei Feuerwehrhäuser brauchen.“ Die Feuerwehr Maria-Thann habe versucht, bei der Bürgerversammlung mit flexiblen Zahlen Meinung zu machen. Auch in den umliegenden Gemeinden werde die Hilfsfrist nicht eingehalten. Es wurde auch das Problem mit der Zuständigkeit angesprochen, also, ob die Leitstelle Kempten oder Ravensburg bei Einsätzen alarmiert werde. Er stellte auch die Frage, warum bei einem Einsatz in Schwarzenberg eher die Feuerwehr Lindenberg als die Kameraden in Wangen alarmiert würden. Klaus Bilgeri ergänzte: „Wir sollten Brandschutz nicht von Ortsschild zu Ortschild sehen.“ Engelhart sagte, dass die Dispositionszeiten teilweise sehr lang gewesen seien, es vergehe viel Zeit, bis sich die Stellen einig gewesen seien. „Die Zahlen basieren auf acht Realeinsätzen. Das ist eine sehr dünne Datenbasis, um Investitionen zu rechtfertigen.“

Stefan Wiggenhauser sagte, dass die Feuerwehr unter der Woche kaum einsatzfähig sei. „Mit einem gemeinsamen Haus sind wir gewappnet für die Zukunft.“

Entscheidet am Ende ein Gericht?

Während Giebl erneut die Idee des Bürgerentscheids ins Spiel brachte und sagte, dass am Ende eventuell ein Gericht entscheiden müsse („Irgendwann muss mal ein Schlussstrich gezogen werden.“), sprach sich Kornelia Karg für weitere Gespräche mit der Feuerwehr und gegen einen Rechtsstreit aus. „Bei der Dienstversammlung hatten wir sehr gute Gespräche mit der Feuerwehr“, sagte sie. Sie stellte den Antrag, dass Giebl nochmal zum Gespräch einlädt. Auch Heike Kirchmann forderte eine Bauausschusssitzung.

Am Ende stimmte die Mehrheit der Räte der Beschlussvorlage über die Rücknahme nicht zu. Eine Bauausschusssitzung, zu der die Kommandanten beider Wehren eingeladen werden, soll es aber bald geben.

Gemeinderat bestätigt Kommandanten

Die Bestätigung der neuen Kommandanten der Feuerwehr Maria-Thann folgte nach der Beratung über den umstrittenen Beschluss. Der neue Kommandant Fabian Schief und sein Stellvertreter Thomas Achberger wurden einstimmig von den Gemeinderäten bestätigt. Bürgermeister Uwe Giebl dankte beiden für die „Bereitschaft, dieses schwere Amt anzutreten“. Nächste Woche sollen Gespräche stattfinden. Die einstimmige Bestätigung signalisiere laut Giebl, das Vertrauen, das in beide gesetzt werde. „Ich hoffe, dass das Vertrauen zurück kommt.“ Er wünschte den beiden wenige Einsätze und dankte ihnen schon im Voraus für das, was sie leisten. Einen Tag nach der Sitzung bekam Schief vom Bürgermeister dann schon die Einladung zur Bauausschusssitzung. „Das werte ich als sehr gutes Zeichen“, sagte er am Dienstag auf SZ-Nachfrage. Er hatte sich auch darüber gefreut, dass sich viele Räte in der Sitzung für gemeinsame Gespräche ausgesprochen hatten. Er störte sich jedoch daran, dass der Zielerreichungsgrad so negativ dargestellt wurde. Die Angaben zu der Hilfsfrist und dass der Zielerreichungsgrad so gering ist, sei der teilweise zu langen Dispositionszeit geschuldet. Es gebe noch Verbesserungsbedarf zwischen den Leitstellen und der Alarmierung der Feuerwehren. Aber: „Wir haben die 8,5 Minuten in keinem einzigen Einsatz überschritten“, sagt er. Auch stimme es nicht, dass etwa die Feuerwehr in Wangen bei einem Einsatz in Schwarzenberg nicht alarmiert werde. (mek)

Was ist die Hilfsfrist?

Um ihre Aufgaben im abwehrenden Brandschutz und im technischen Hilfsdienst erfüllen zu können, müssen die Gemeinden ihre Feuerwehren so aufstellen und ausrüsten, dass diese möglichst schnell Menschen retten, Schadenfeuer begrenzen und wirksam bekämpfen sowie technische Hilfe leisten können, heißt es eim Bayrischen Feuerwehrgesetz. Hierfür ist es notwendig, dass jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle von einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens zehn Minuten nach Eingang einer Meldung bei der Alarm auslösenden Stelle erreicht werden kann. Die Hilfsfrist setzt sich aus 1,5 Minuten Dispositionszeit, fünf Minuten Ausrückzeit, 3,5 Minuten Anfahrtszeit zusammen.