Räte entscheiden sich für Brückenrückbau

Der Mai macht zwar alles neu, das gilt aber nicht für die Straßenbrücke in Maria-Thann/Muthen. Die Hergatzer Räte blieben bei ihrem letzten Beschluss, die über die Bahnlinie Buchloe-Lindau führende Brücke ersatzlos abzubrechen. Das Anwesen Sohler wird über eine Hofstelle von der Kreisstraße LI 7 her erschlossen.

Für den Rückbau der Brücke (die Widerlager bleiben) rechnet das Kemptener Ingenieurbüro Schütz mit Gesamtkosten von 118800 Euro. Auf die Gemeinde entfallen nach dieser Rechnung 62400 Euro. Die vom Amt für ländliche Entwicklung mit 50 Prozent geförderte Hofstellenerschließung schlägt mit einem gemeindlichen Kostenanteil von rund 40000 Euro zu Buche.

Um das perfekt zu machen, brauchte es gleich mehrere Abstimmungen. Neun von 14 Räten votierten für die Kündigung der Kreuzungsvereinbarung von 2013 mit dem Eisenbahnbundesamt, in der Abbruch und Neubau der Brücke festgehalten waren. Elf Ratsmitglieder stimmten der neuen Kreuzungsvereinbarung – nur Rückbau – zu. Mehrheiten gab es auch für die Rücknahme des alten Zuschussantrags an die Regierung von Schwaben und die erneute Antragstellung.

Emotional geführte Diskussionen

Einstimmig entschied sich das Gremium für die Hofstellenerschließung Sohler. Diese soll unmittelbar nach dem Rückbau der Brücke erfolgen. Die Bahn hat der Gemeinde auch schon die Sperrzeiten mitgeteilt. Bürgermeister Uwe Giebl informierte, dass ab 24. September vorbereitende Arbeiten anlaufen. Die Vollsperrung der Bahnstrecke ist auf Samstag, 26. September, bis Sonntag, 27. September, (11 Uhr) angesetzt.

Den Abstimmungen waren teils emotional geführte Diskussionen vorausgegangen. Dazu gehörten Zweifel an den vom Büro Schütz vorgelegten Kostenberechnungen für Abbruch und Neubau der Brücke. Die Summe in Höhe von 750000 Euro sehe er als „Kaffeesatzleserei“, erklärte Manfred Scheuerl. Auch Roman Engelhart sah hier keine qualifizierten Zahlen. Aber wenn man die beiden Alternativen betrachte, „muss man die Brücke sterben lassen – so leid es mir tut“, so Engelhart.

Beim Ringen um die richtige Entscheidung brachte Scheuerl die schon 2012 diskutierte Geh- und Radüberführung wieder aufs Tapet. Eine Lösung, die aber die Hofstellenerschließung nicht überflüssig macht. Beides gehe nicht, sagte der Zweite Bürgermeister Michael Zeh. Mit der Meinung, dass man nichts übers Knie brechen solle, ging Zeh nicht konform.

Verantwortung für die Sicherheit

Man müsse den schlechten Zustand der jetzigen Brücke im Auge haben und die Verantwortung für die Sicherheit: „Lasst einen Stein herunterfallen – dann will ich nicht im Gremium sitzen“, so Zeh. Vom Aufschieben hielt auch Gemeindechef Giebl nichts: Sonst werde es dieser Gemeinderat unter Garantie nicht mehr erleben, dass auch nur ein Stein an der Brücke bewegt wird. Unter den Zuhörern erhielten Christian Sohler als Betroffener und seine Schwester Rederecht. Sie brachten vor, dass die Brücke von vielen Hergatzern zum Joggen, Spazierengehen und Radfahren genutzt wird und es schade sei, wenn es diese Verbindung nicht mehr gebe. Magnus Heidegger fand es eine traurige Geschichte, dass nur vollausgebaute Brücken gefördert werden.

Zur Sprache kamen auch die seit 1998 angefallenen Planungskosten für immer wieder neue Entwürfe. Die haben sich inzwischen auf fast 100000 Euro summiert. Damit seien die ehedem von der Bahn an die Gemeinde gezahlten Unterhaltskosten für die Brücke – 188000 D-Mark – aufgebraucht, stellte Giebl fest.