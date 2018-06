Planung stößt auf Einwände der Räte

Dass in Hergatz rund 45 Bürger zur Gemeinderatssitzung kommen und Beifall klatschen, wenn Räte sich kritisch zu einem neuen Baugebiet äußern, hat ohne Zweifel Seltenheitswert. Am Montag, wo es um „Wohmbrechts-Nord“ ging, war das der Fall.

Es seien „Meldungen durch den Ort galoppiert“, dass die Erschließung über den Schreckelberger Weg geplant sei, merkte Bürgermeister Uwe Giebl zu dem bisher nicht öffentlich beratenen Baugebiet an. Das sei nicht der Fall, erschlossen würde über die B 12, so Giebl. „Kriegen wir das schriftlich“, kam prompt die Frage aus den Zuhörerreihen. Bei der neuen Entwurfsplanung, die auf dem 2,5 Hektar großen Baugebiet jetzt 39 Häuser statt zuvor 25 ausweist, gab es von seiten der Räte vor allem Protest gegen die eingezeichnete Verbindung zum Schreckelberger Weg.

Die Anwohner hätten die Sorge, dass die Straße zum Zubringer Richtung Wangen wird, stellte Florian Gsell fest. Und das müsse man verhindern. „Pfosten setzen, dann ist Ruhe“, so Michael Zehs Meinung zu dem Verbindungsstück, das es zumindest für Rettungsfahrzeuge und Winterdienst braucht.

Kornelia Karg setzte sich entschieden für einen Ringschluss der Erschließungsstraße ein. Der große Ausfahrttrichter zum Schreckelberger Weg und damit zum Naherholungsraum habe sie erschreckt. Hier müsse man den Anfängen wehren, so Karg. Ein Ringschluss sei keine Variante, sondern eine Notwendigkeit, stellte auch Frank Jehle fest.

Werner Dehm, Geschäftsführer des Augsburger Planungsbüros opla, versprach, die Bedenken der Räte in die Planung einzuarbeiten. Markus Seitz, der das Projekt betreut, ging auf das bisher geschützte Biotop ein. Hier befände sich überwiegend Totholz. Acht Bäume müssten auf jeden Fall gefällt werden, der Schutzstatus könne nicht beibehalten werden, so Seitz.

„Wir werden langsam nach hinten raus wachsen“, erläuterte Investor Jürgen Gaschler, dessen Unternehmen als Bauträger fungiert. Geplant seien vier bis fünf Bauabschnitte innerhalb der nächsten fünf Jahre. Diese Abschnitte sollen nach Ansicht des Gremiums im städtebaulichen Vertrag auch genau fixiert werden. Markus Bietsch zeigte sich erstaunt über das nördlich situierte Regenrückhaltebecken und fragte: „Läuft das Wasser jetzt schon bergauf?“ Er sah Probleme, wenn durch die Versiegelung Wasser nach unten zur Straße „Am Kirchberg“ läuft, deren Sanierung anstehe.

Man werde noch an tieferer Stelle im Baugebiet Rückhaltung vornehmen müssen, antwortete Dehm. Bürgermeister Giebl wies darauf hin, dass der AOL bei der Erschließungsplanung ein großes Wort mitrede. R

oman Engelhart sah in den zugelassenen Dachformen, die Bauherren weitgehende Freiheit lässt, keine Anpassung an den Bestand, wo Satteldächer dominieren. Engelhart wunderte sich auch, dass der Bebauungsplan nach dem neuen Paragrafen 13b BauGB aufgestellt wird, der höchst umstritten sei. Die Träger öffentlicher Belange würden da sehr kritisch draufschauen. Klaus Bilgeri nannte das Baugebiet überdimensioniert. „Unser Auftrag ist, die Bedürfnisse der Gemeinde zu sehen, zu schauen, was das Dorf verträgt“, so das Ratsmitglied. Er könne dem Bebauungsplan nicht zustimmen.

Aufstellungsbeschluss voraussichtlich im Juni

Das Wort erteilt wurde in der Sitzung auch dem Kreisobmann der Bauern, Elmar Karg, der allerdings als Privatmann gekommen war. Er dankte den Räten dafür, mit welcher Leidenschaft sie die Interessen der Bürger und Anlieger vertreten, denn die Dimension an Verkehr vertrage der Schreckelberger Weg nicht. Das dürfe so nicht stattfinden und deshalb gehe sein Dank auch an den Planer, der zugesichert habe, die Einwände aus dem Gremium zu berücksichtigen, so Karg.

In der Juni-Sitzung wird der Rat voraussichtlich den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen. Zuvor soll noch eine Bauauschusssitzung stattfinden, bei der auch die Beraterin der Gemeinde, Monika Beltinger, Geschäftsführerin von Lars Consult Memmingen, zugegen sein soll.