In Gasthof eingebrochen

Im Zeitraum von letzten Freitag bis Mittwochmorgen ist ein bislang unbekannter Täter in einen Gasthof in Hergatz eingebrochen. Der Täter hebelte die Eingangstür am Hintereingang des Gasthofs auf. Das teilt die Polizei mit.

Dabei wurde die Tür beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Entwendet wurde aus dem Gebäude jedoch nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lindenberg unter der Telefonnummer 08381 / 92010 entgegen.