Delegation besucht Minister Lucha im Landtag

Eine Delegation der St.-Jakobus-Behindertenhilfe hat am Mittwoch, 11. April, im Stuttgarter Landtag Minister Manne Lucha die Dokumentation der Tagung „Teilhabe – wie geht das“ übergeben. Minister Lucha war Ehrengast bei dieser Veranstaltung und referierte über das Thema, teilt die Theresia-Hecht-Stiftung mit.

Die St.-Jakobus-Behindertenhilfe veranstaltet jährlich eine Tagung für Menschen mit Behinderung in St. Konrad Haslach. Eine Vorbereitungsgruppe unter der Leitung von Jörg Stöhr arbeitete die Zusammenkunft mit dem Schwerpunktthema „Teilhabe“ im November 2017 aus. Die Veranstaltung beschäftigte sich mit den Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. 60 Teilnehmer aus der Region informierten und tauschten sich über das Thema Teilhabe aus. Minister für Soziales und Integration Manne Lucha war als Ehrengast eingeladen worden. Spannend sei sein Redebeitrag gewesen, in dem er laut Mitteilung die anwesenden Zuhörer aufforderte, dass sie sagen müssen, was sie brauchen, „denn nur so können Barrieren auch im Kopf verschwinden“.

Die Verantwortlichen der St.-Jakobus-Behindertenhilfe hatten jetzt die Gelegenheit Minister Lucha im Landtag die Dokumentation der Tagung zu überreichen. Mit der Übergabe war der Wunsch verbunden, dass Minister Lucha sich auch weiterhin für die Belange der Menschen mit Behinderung einsetzt.