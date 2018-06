Weg der Erinnerung führt durch Bachhaupten

Wege der Erinnerung beschreiten – dazu lädt das Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben ein. Einer der rund 75 Denkorte ist im Ostracher Teilort Bachhaupten. Dort wurde 1896 Reinhold Frank geboren, der vor 69 Jahren wegen eines versuchten Attentates auf Adolf Hitler hingerichtet wurde. Eine entsprechende Gedenktafel bei der Kirche, die den Ort als Stätte des wachen Gewissens ausweist, wurde am Donnerstagabend enthüllt.

Bürgermeister Christoph Schulz hob in seinem Grußwort hervor, dass die Tafel als Teil der Erinnerungswege an die Grausamkeit während des Nationalsozialismus, aber auch mutige Menschen aufmerksam mache. Professor Dr. Wolfgang Marcus vom Denkstättenkuratorium ging in seiner Rede auf Reinhold Franks Engagement ein. „Er ist ein Jurist gewesen, dem Recht und Gerechtigkeit ein Anliegen waren“, sagte Marcus. Frank habe darunter gelitten, dass der Staat in dem er lebte, kein Rechtsstaat mehr war. In Oberschwaben gebe es in Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus mehrere Besonderheiten: Die Ermordung behinderter Menschen, Zwangsarbeit und landjüdische Gemeinden. „Und einzelne Menschen, die ein waches Gewissen gehabt haben. Daher weist die Tafel diesen Ort als Stätte wachen Gewissens aus, in einer Zeit, in der überall das Gewissen eingeschläfert worden ist. Ein Kernpunkt in der Auseinandersetzung mit der Diktatur sei das Bewusstsein, dass diese Geschichte nur überwunden werden kann, wenn die Menschen wieder zu Gewissensträgern werden.

Steuer erzählt von Begegnungen

Der ehemalige Landrat des Kreises Saulgau, Wilfried Steuer, erzählte aus persönlichen Erinnerungen an Reinhold Frank. Steuer war in Bachhaupten aufgewachsen und in seiner Kindheit Frank begegnet. Etwa sei der Jurist 1943 nach dem Tod seines Bruders in die Heimat zurückgekehrt, um der Familie bei der Ernte zu helfen. Bei einem Gespräch zwischen Reinhold Frank und seinem Vater habe er 1944 von Frank die Worte ausgeschnappt: Der wird bald vorbei sein. „Leider war es nicht so“, sagte Steuer und betonte: „Wir können stolz darauf sein, solchen einen Heimatsohn zu haben und müssen ihm danken für seine Treue zum Rechtsstaat und der Demokratie.“

Begleitet wurde der Festakt vom Musikverein Ostrach sowie Schülern des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal. Die Jugendlichen aus der Klasse 10a haben in ihren Beiträgen die allgemeinen Menschenrechte in einen Bezug gesetzt zu Reinhold Franks Wirken. Außerdem erklärten sie, was es für sie bedeutet, nicht nur das Reinhold-Frank-Schulzentrums zu besuchen, sondern auch nach Vorbild des Namensgebers zu leben.