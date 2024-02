Tiere in Panik: Bahn räumt Storchennest mitten in der Nacht ab

Yvonne Roither

Yvonne Roither ist Lokalredakteurin in Lindau. Sie berichtet aus der Stadt und den umliegenden Gemeinden. Die Lindauerin arbeitet seit 20 Jahren bei der Schwäbischen Zeitung. Nach dem Volontariat, das Yvonne Roither nach Schramberg und Ulm führte, kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück. Inzwischen arbeitet die zweifache Mutter in Teilzeit und ist immer Dienstag bis Donnerstag in der Redaktion zu erreichen. Yvonne Roither hat Politikwissenschaften, Soziologie und Deutsche Literaturwissenschaften studiert.

