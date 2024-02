Yvonne Mehmedovic

Yvonne Mehmedovic (Jahrgang 1981) ist seit 2006 Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung in Friedrichshafen. Ihre Schwerpunkte liegen - neben der allumfassenden Lokalberichterstattung - im digitalen Bereich sowie in der Gestaltung. Die gebürtige Häflerin volontierte in den Jahren 2004, 2005 und 2006 bei Schwäbisch Media.

