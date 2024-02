Das erwartet Besucher beim Festival „weit!“ in Weingarten

Werner M.

Werner Müller Grimmel ist freier Mitarbeiter der Schwäbischen Zeitung und schreibt im Kulturressort über Musik. Er berichtet vor allem über Klassik (Konzert, Oper, CD- und DVD-Rezension, Bücher), aber auch über Crossover-Events, Jazz, Blues, Metal, Weltmusik oder Projekte im Grenzbereich zu Literatur. Seine musikjournalistische Tätigkeit begann er 1988 als freier Mitarbeiter bei der Stuttgarter Zeitung. Ergänzend schrieb er bald für renommierte Fachzeitschriften, Rundfunkanstalten und weitere Tageszeitungen (FAZ, taz u.a.). Seit 2003 arbeitet er regelmäßig für die Schwäbische Zeitung, daneben weiterhin für die FAZ, seit 2018 auch für die Zeitschrift Opernwelt. Grimmel studierte Kirchenmusik (A-Prüfung) und Komposition in Stuttgart sowie Musikwissenschaft und Empirische Kulturwissenschaft in Tübingen. In dieser Zeit sammelte er auch Erfahrungen in einer Bluesrock-Band und als Chorleiter. Danach war er einige Jahre Lehrbeauftragter an der Musikhochschule Stuttgart und für ein Jahr Dozent an der Cecilia Academy of Music in Bangkok. Seit seinem Studium ist er zudem als Komponist tätig. Seine Werke wurden im In- und Ausland aufgeführt.

