Mit fünf Husky-Stärken auf schneller Fahrt

Walter Schmid

Walter Schmid, geboren 1946, ist im Raum Stuttgart aufgewachsen. Lehre, Arbeit und Zusatzstudium in einem technischen Industrieberuf, Zivildienst, kirchlich-theologische Ausbildung, Dienst in der Kirche in Argentinien, Uruguay und Baden-Württemberg. Ab 2000 freier Autor bei der Heilbronner Stimme, seit Beginn des Ruhestandes 2011 wohnhaft in Isny und freier Autor in der Lokalredaktion Isny der Schwäbischen Zeitung und von Schwäbische.de. Themenschwerpunkte: Kirche, Sozialarbeit, Vereine, Ehrenamt, Jubiläen, Entwicklung ländlicher Raum, Aktuelles, Heimatpflege unter dem Aspekt "Zukunft braucht Erinnerung".

