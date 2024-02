Warum sich für diesen Verein Altpapiersammeln nicht mehr lohnt

Verena Pauer

Verena Pauer (Jahrgang 1992) ist Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung. Dort hat sie auch ihr Volontariat abgeschlossen, unter anderem bei der Schwäbischen Zeitung in Laupheim und Ravensburg, bei Radio 7 in Ulm und Regio TV in Stuttgart. Zum Journalismus gekommen ist sie über ihr Studium - Deutsche Philologie und Geschichte im Bachelor und Komparatistik im Master an der Uni Göttingen. In der Zeit war sie bereits als freie Journalistin für das Stadtradio Göttingen und den Uniblog tätig. Für die Schwäbische Zeitung ist sie seit August 2022 in Ehingen und Umgebung unterwegs.

Kontakt