Rehe und Hirsche in Ravensburg freuen sich über Futter

Verena Oklmann

Verena Oklmann (Jahrgang 1981) ist Regio-CvD und Leiterin der Editorengruppe am Newsdesk der Lokalredaktion Ravensburg. In der Funktion als CvD ist sie für die Themenplanung der Lokalausgabe Ravensburg sowie für die Planung der Regio- und Veranstaltungsseiten der Ausgaben Ravensburg, Bad Waldsee, Wangen und Leutkirch zuständig. Als Leiterin der Editorengruppe übernimmt sie die Organisation der täglichen Seitenproduktion für diese vier Ausgaben. Die beiden Funktionen führt sie im Wechsel mit ihrem Kollegen Oliver Rebstock aus. Von 2014 bis Anfang 2017 war Oklmann Newsdeskmanagerin für das Allgäu in Wangen und davor knapp drei Jahre lang als Lokalredakteurin in Leutkirch tätig. Die gebürtige Schwarzwälderin hat Deutsche Literatur, Kunst- und Medienwissenschaft sowie Englische und Amerikanische Literatur studiert, bevor sie beim Medienhaus Schwäbischer Verlag ein Crossmediales Volontariat absolviert hat.

