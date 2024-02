Anbindehaltung

Streit ums Wohl der Kuh: "Damit macht man in BW 30 % der Betriebe platt"

q Baden-Württemberg

Bundesagrarminister Cem Özdemir will das ganzjährige Anbinden von Rindern in Ställen verbieten. Betroffen wären in einem solchen Fall vor allem kleinere Höfe in Süddeutschland.