Isnyerin schreibt Kinderbuch im Lockdown – Inspiriert von einer wahren Geschichte

Tobias Schumacher

Tobias Schumacher (Jahrgang 1966) hat im Januar 2017 die Lokalredaktion in Isny übernommen. Sein Volontariat absolvierte er bei den Schongauer Nachrichten, einer Heimatausgabe des Münchner Merkur. Danach war er zunächst freiberuflich tätig und übernahm Mitte 2004 den Posten des Chefredakteurs beim Verlag Hephaistos in Immenstadt (Oberallgäu), der die gleichnamige internationale Zeitschrift für Metallgestalter publiziert. Von 2012 bis 2016 arbeitete er wieder als freiberuflicher Redakteur, ehe er für die journalistische Tätigkeit in seine Heimatstadt Isny zurückkehrte.

Kontakt