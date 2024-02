Tobias Rehm

Tobias Rehm war von April 2015 bis April 2021 Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung in Biberach. Dort war er schwerpunktmäßig im Bereich Rottum/Iller und im Lokalsport tätig. Von Oktober 2013 bis März 2015 war Tobias Rehm eineinhalb Jahre Redakteur in Bad Wurzach. Der gebürtige Biberacher hat 2008 sein Abitur am Pestalozzi-Gymnasium in Biberach gemacht und anschließend beim Schwäbischen Verlag volontiert.

Kontakt