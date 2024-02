Liebherr Werk Ehingen erhält mächtigen Großauftrag

Tobias Götz

Tobias Götz (Jahrgang 1977) ist seit 2012 Leiter der Lokalredaktion in Ehingen. Sein journalistisches Handwerk lernte der geborene Ulmer, der in Ehingen aufgewachsen ist, bei der Schwäbischen Zeitung, wo er im Jahr 2005 sein Volontariat begonnen und 2007 abgeschlossen hat. Seither arbeitet Tobias Götz in der Ehinger Redaktion. Seine Leidenschaft gilt vor allem seiner Heimatstadt Ehingen. Seine Freizeit verbringt er mit Fußball, Tennis und der Fasnet. Wenn es die Zeit erlaubt, reist Tobias Götz leidenschaftlich gerne nach Schottland. In Edinburgh absolvierte Tobias Götz an der University of Edinburgh sein Auslandssemester. Götz studierte an der Universität Stuttgart Germanistik und Anglistik. Eine weitere Leidenschaft des Ehingers, die Leiden schafft, ist der VfB Stuttgart.

