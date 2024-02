Tobias Faißt

Tobias Faißt (Jahrgang 1994) ist seit Oktober 2019 Crossmedia-Volontär bei Schwäbisch Media. So lernt er die Arbeitsbereiche Print, Radio, Online und Fernsehen kennen. Vor seinem Volontariat hat er an der Eberhard Karls Universität in Tübingen Sportpublizistik studiert.

