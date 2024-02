Die Ernte lässt sich teilen

Tina Balke

Tina Balke ist freie Mitarbeiterin und arbeitet für die Mantelredaktion in Ravensburg. Sie schreibt regelmäßig für die Seite „Natur & Umwelt“ die Kolumne „Stippvisite bei der Pflanzenärztin“, in der sie aktuelle Themen aus den Bereichen Garten und Pflanzenschutz herausgreift und beleuchtet. Die promovierte Diplom-Agraringenieurin im Fachbereich Phytomedizin ist freiberufliche Beraterin für alle Fragen rund um Pflanzenkrankheiten, Schädlinge und richtige Pflege von Pflanzen. Sie wohnt in Bad Waldsee und hat sich dort als Pflanzenärztin selbstständig gemacht. Sie bietet ihren Kunden Pflanzensprechstunden online, Gartenberatungen vor Ort und Vorträge an.

Kontakt