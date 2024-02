Agentur durchleuchtet Struktur der Verwaltung

Thomas Werz

Thomas Werz, Jahrgang 1982, ist seit Februar 2022 Leiter der Lokalreaktion Laupheim. Zuvor arbeitete er zehn Jahre in München als Redaktionsleiter und Chefredakteur für verschiedene Magazine mit Schwerpunkt Outdoor und Mountainbike, unter anderem für den „Outdoor Guide“, das „BORN Mountainbike Magazin“ und die „bikesport“ und konnte dort ideal persönliche und berufliche Leidenschaften verknüpfen. Seine ersten journalistischen Schritte machte der gebürtige Laupheimer ganz klassisch: zuerst bei der Schülerzeitung und als freier Mitarbeiter in der Laupheimer Redaktion. Anschließend folgten von 2003 bis 2005 das Volontariat bei der „Schwäbischen Zeitung“ und ein Jahr als Redakteur für das Ressort „Nachrichten & Hintergrund“. Thomas Werz hat an der LMU München Geografie studiert und 2012 im Anschluss an sein Studium seine große Leidenschaft für Schnee bei einem kurzen Ausflug in die Wissenschaft am WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos theoretisch, aber auch vor allem praktisch vertiefen können.

