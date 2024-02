Wie Sparer die Zinspause nutzen können

Thomas Spengler

Als erfahrener freier Wirtschaftsjournalist geht Thomas Spengler (Jahrgang 1957) seit 2018 bei der Schwäbischen Zeitung gerne Finanzthemen aus dem Bereich Banken, Börsen und Bausparkassen auf den Grund. Dabei liegt ihm stets die verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte im Sinne einer Anlegerfortbildung am Herzen. Nach langen Jahren als Wirtschaftsredakteur bei der Esslinger und Stuttgarter Zeitung war der Diplom-Journalist und gelernte Banker 2001 als Pressesprecher zur Börse Stuttgart gewechselt. Sechs Jahre später folgte der Ruf zur Baader Bank in München, bevor sich „spe“ 2012 in Stuttgart als freier Journalist selbstständig machte.

