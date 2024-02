„Wochen der Wahrheit“ beginnen mit Niederlage

Thomas Schlichte

Thomas Schlichte (tms, Jahrgang 1982) aus Friedrichshafen arbeitet seit 2004 als Autor, freier Journalist und Texter überwiegend in der Bodenseeregion. 2006 begann er als Praktikant seine freie Mitarbeit bei der Schwäbischen Zeitung, Lokalredaktion Friedrichshafen. Für diese Redaktion kümmert er sich seit 2008 bis einschließlich heute um die Handballberichterstattung. Seit März 2014 hilft er zudem in der Zentralredaktion in Ravensburg aus, in der er vor allem für die Gemeinden oder den Lokalsport zuständig ist. Nebenbei arbeitet(e) Schlichte – der 2008 seinen Magister in Journalistik ablegte – in der Politik- und Digitalredaktion. Seit 2012 ist der gebürtige Häfler außerdem als Buchautor tätig.

Kontakt