ZF-Vorstand: „Es gibt Standorte, die nicht wettbewerbsfähig sind“

Thomas Hagenbucher

Wie funktioniert Wirtschaft, welche Geschichten und Menschen stecken hinter den großen und kleinen Entscheidungen und wie wirken sich diese auf die Mitarbeitenden, Verbraucher und Bürger aus. Dies und vieles mehr rund um die Wirtschaft in der Region interessiert Thomas Hagenbucher, dem will er für die Schwäbische Zeitung nachgehen und dabei verständlich sowie unterhaltsam die Zusammenhänge aufzeigen und einordnen. Geboren und aufgewachsen ist der passionierte Redakteur in der Pfalz. Nach dem Abitur in Neustadt an der Weinstraße studierte er Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Staatsrecht in Mainz und Verona. Sein Volontariat absolvierte der Wahl-Baden-Württemberger dann beim Badischen Tagblatt in Baden-Baden, wo er anschließend als Wirtschaftsredakteur arbeitete. Nach einer ersten Station als Wirtschaftsredakteur und Regio-Newsdesk-Manager bei der Schwäbischen Zeitung sammelte Thomas Hagenbucher Erfahrung als Pressesprecher und Leiter Kommunikation beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband in Stuttgart. Im Oktober 2022 kehrte der Journalist schließlich nach Oberschwaben zurück und übernahm die Leitung der Wirtschaftsredaktion der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg.

