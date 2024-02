Thomas Geiger

Thomas Geiger schreibt seit rund 30 Jahren für Medien im In- und Ausland über alles, was mehr als zwei Räder hat: Oldtimer, Designstudien, Technologieträger und mehr als 100 neue Serienautos pro Jahr. Fasziniert von alternativen Antrieben und verliebt in klassische Achtzylinder zeugt auch der private Fuhrpark von einer gewissen Zerrissenheit: Ein neues Mountain-Bike und eine alte Mercedes G-Klasse.

