Jetzt gehen auch in Friedrichshafen Menschen auf die Straße

Tanja Poimer

Tanja Poimer (Jahrgang 1971) ist stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion Friedrichshafen und schwerpunktmäßig für die Gemeinden Langenargen und Eriskirch zuständig. Nach ihrem Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung hat sie zunächst als Redakteurin in Ravensburg gearbeitet, 2004 wechselte sie in die Friedrichshafener Redaktion. Die Österreicherin ist in Langenargen aufgewachsen und zur Grundschule gegangen, hat ihr Abitur am Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen gemacht und Politikwissenschaft und Mittlere und Neuere Geschichte in Köln studiert.

