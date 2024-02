Tanja Bosch

Tanja Bosch ist seit 2013 als Redakteurin in der Lokalredaktion in Biberach tätig. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die Menschen in Biberach und deren Geschichten. Tanja Bosch berichtet aber auch über soziale, wirtschaftliche und kommunalpolitische Themen im Landkreis Biberach. Ihr crossmediales Volontariat absolvierte sie von 2010 bis 2013 ebenfalls bei Schwäbisch Media. Tanja Bosch ist gebürtige Biberacherin und studierte Germanistik und Soziologie an der Universität Konstanz.

Kontakt