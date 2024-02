Nach Aus in der Friedrichsstraße: So erweitert Musika seinen Post-Shop

Sylvia Möcklin

Sylvia Möcklin (Jahrgang 1968) ist Redakteurin bei der Ipf- und Jagst-Zeitung in Ellwangen. In dieser Funktion schreibt sie über lokale Themen und beteiligt sich an der Produktion des Blattes. Als Mutter zweier Töchter arbeitet sie in Teilzeit an zwei Tagen die Woche (Donnerstag und Freitag). Sylvia Möcklin gehört der Schwäbischen Zeitung seit 1997 an. Sie war zunächst acht Jahre in Aalen tätig und dann in Elternzeit, bevor sie nach Ellwangen wechselte. Die gebürtige Badenerin hat Englisch und Französisch studiert und bei den Badischen Neuesten Nachrichten in Karlsruhe volontiert.

Kontakt