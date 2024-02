Debatte: Wie warm soll das Wasser im Freibad Kirchdorf sein?

Sybille Glatz

Sybille Glatz (syg) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Bad Waldsee. Sie berichtet dort über das, was die Menschen in Bad Waldsee und Aulendorf bewegt. Ihr Volontariat absolvierte sie ebenfalls bei der SZ. Zuvor schrieb sie als freie Mitarbeiterin für die Ravensburger Ausgabe. Aufgewachsen ist sie in einer kleinen Gemeinde im Kreis Ravensburg. In Konstanz, Freiburg und Rom studierte sie Latein und Geschichte. Danach verbrachte sie einige Jahre in Bayern, kehrte dann aber wieder in ihre oberschwäbische Heimat zurück.

Kontakt