Sven Koukal

Sven Koukal (Kürzel: kou; Jahrgang 1990) ist seit August 2021 Leiter der Lokalredaktion in Laichingen. Zuvor war er fast drei Jahre lang in der Ehinger SZ-Redaktion als Redakteur unterwegs. Sein journalistisches Handwerk lernte er an der Günter Holland Journalistenschule/bei der Augsburger Allgemeinen. Der gebürtige Ehinger studierte Soziologie- und Ethnologie an der Uni Tübingen.

