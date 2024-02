Bei Wangens SPD ersetzen junge Kandidaten rote „Zugpferde“

Susi Weber

Susi Weber (Jahrgang 1967) ist seit 1999 für die Schwäbische Zeitung Wangen tätig. Zunächst arbeitete sie freiberuflich journalistisch für den Verlag und übernahm 2002 die Organisation der Redaktionstermine und verwaltende Tätigkeiten. Seit 2004 ist Susi Weber in Festanstellung bei der SZ Wangen beschäftigt. Die gebürtige Wangenerin ist Mutter von fünf inzwischen erwachsenen Kindern und mit ihrer Heimatstadt tief verwurzelt. 2014 übernahm Weber gemeinsam mit Tobias Pearman die Leitung der ehrenamtlich arbeitenden SZ-Nothilfe-Gruppe Allgäu, einem gemeinnützigen Verein, der sich für Menschen in Not im Altkreis Wangen einsetzt.

Kontakt