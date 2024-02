CDU Bad Wurzach lässt sich mit Nominierung für Gemeinderatswahl Zeit

Bauernproteste

„Es geht definitiv weiter“: Bauern im Allgäu sehen kein Ende der Proteste

q Aichstetten

Am Rande des Mahnfeuers in Altmannshofen sagen fünf Teilnehmer, was sie umtreibt und was nun geschehen muss. Einen Vorwurf weisen sie entschieden zurück.