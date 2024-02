Schussagugga-Posaune aus Weingarten wieder da

Stefanie Rebhan

Stefanie Rebhan (Jahrgang 1984) arbeitet seit zehn Jahren bei Schwäbisch Media. Nach dem Studium der Literatur-, Kunst-, und Medienwissenschaften in Konstanz, volontierte sie bei der „Schwäbischen Zeitung“ und arbeitete anschließend bei der Südfinder Wochenzeitung, später als stellvertretende Chefredakteurin. Nachdem sie für rund zwei Jahre die Redaktion der hauseigenen Magazine übernommen hatte, wechselte sie 2022 in die Lokalredaktion Ravensburg zurück und ist dort für die Berichterstattung der Stadt Weingarten zuständig. Geboren in Salem, liegt ihr die schöne Region – wer hat schon See, Berge, Stadt und Land in einem vereint? - viel zu sehr am Herzen, um in die weite Welt zu ziehen.

