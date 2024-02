Menschlichkeit und flache Hierarchien als Schlüssel zum Erfolg

Serie "Frauen in Führungspositionen"

Apothekerin erklärt ihre Motivation zur Selbstständigkeit

q Aulendorf

Gisela Möhringer, Inhaberin der Apotheke am Alten Rathausplatz in Aulendorf und zuvor einer Apotheke in Wolfegg, erklärt, woraus sie Energie für ihren Beruf schöpft.