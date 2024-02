Vereinsheim wird Jugendhaus

Simone Dürmuth

Simone Dürmuth (Jahrgang 1983) arbeitet seit 2013 in der Lokalredaktion Ehingen. Hier ist sie zuständig für die Berichterstattung aus den Städten Erbach und Schelklingen sowie aus den Gemeinden Griesingen, Oberdischingen und Öpfingen. Von 2010 bis 2013 hat Simone Dürmuth ihr Volontariat bei Schwäbisch.Media absolviert und dabei in verschiedenen Lokalredaktionen, bei RegioTV und Radio7 Erfahrungen gesammelt. Simone Dürmuth stammt aus Meckenbeuren im Bodenseekreis und hat in Trier und Dublin Politikwissenschaft und Anglistik studiert.

