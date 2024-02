Das war los bei der Silent Party in Laupheim

Simon Schwörer

Simon Schwörer (Jahrgang 1994) ist Online-Redakteur für den Kreis Biberach, den Alb-Donau-Kreis und Ulm. Bis März 2023 war er als Redakteur für die Ausgabe Laupheim der Schwäbischen Zeitung tätig. Zuvor absolvierte er ein dreijähriges Crossmedia-Volontariat bei Schwäbisch Media. Darin arbeitete er für Redaktionen der Schwäbischen Zeitung in Tuttlingen und Biberach, in der Mantelredaktion in Ravensburg, bei Radio 7 in Ulm und Regio TV Stuttgart. Vor seinem Crossmedia-Volontariat studierte er Journalistik an der KU Eichstätt-Ingolstadt sowie Kommunikation an der ZHAW Winterthur (Schweiz). Simon Schwörer ist in Oberschwaben aufgewachsen und seit dem Jahr 2012 journalistisch tätig.

