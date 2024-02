Simon Haas

Simon Haas war Digitalredakteur bei der Schwäbischen Zeitung. Mit einem Internet-Startup hat er in den Nullerjahren die Krise der New Economy überlebt und anschließend Politikwissenschaft in München und in Wien studiert. Von 2011 bis 2013 freie Mitarbeit bei verschiedenen Tageszeitungen in Stuttgart und Umgebung, danach Crossmedia-Volontariat bei der Schwäbischen, Radio 7 und Regio TV. Haas ist gebürtiger Schwabe und gelernter Österreicher, mag guten Kaffee, Wagner und Pferde.

