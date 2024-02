Landwirte protestieren am Bodensee-Airport

Silja Vinzens

Silja Vinzens (geb. Meyer-Zurwelle) ist seit 2019 bei der Schwäbischen Zeitung. Als Redakteurin ist sie in der gesamten Bodenseeregion unterwegs und unterstützt darüber hinaus regelmäßig den Onlinedesk. Silja Vinzens stammt aus Goslar im Harz. Dort absolvierte sie ihr Volontariat bei der Goslarschen Zeitung und arbeitete als Redakteurin in der Stadtredaktion, bevor es sie an den Bodensee zog. Vor ihrer Laufbahn als Journalistin studierte sie Violine in der künstlerischen Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Den Master of Music schloss sie im Sommer 2016 mit Bestnote ab.

