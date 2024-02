Selina Ehrenfeld

Selina Ehrenfeld ist seit 2019 Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung. Sie kümmert sich um relevante Themen in und um Ulm. Ihr crossmediales Volontariat brachte sie an Stationen wie Regio TV in Ulm oder die Lokalredaktion in Sigmaringen der Schwäbischen Zeitung. Davor studierte sie "Literatur-Kunst-Medien" an der Universität Konstanz.

