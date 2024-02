Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage gegen Witwer

Selina Beck

Selina Beck, geboren 1993 in der Pfalz, ist seit April 2020 als crossmediale Volontärin für die „Schwäbische Zeitung“ tätig. Mit 18 Jahren begann ihre journalistische Tätigkeit mit einem Praktikum bei der Lokalzeitung RHEINPFALZ, danach war sie als freie Mitarbeiterin auch für die Hochschulredaktion des Mannheimer Morgens tätig. An der Universität Mannheim hat sie im Master Literatur, Medien und Kultur der Moderne studiert. Zurzeit arbeitet sie in der Lokalredaktion Ravensburg für die „Schwäbische Zeitung“.

