Sebastian van Eeck

Sebastian van Eeck (Jahrgang 1987) ist seit 2015 bei der Schwäbischen Zeitung. In der Sportredaktion der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung kümmert er sich auf lokaler Ebene um alle Sportarten. Zuvor hat er in Darmstadt Wissenschaftsjournalismus studiert und sein Volontariat bei Regio TV Schwaben in Ulm absolviert. Zudem hat er im Anschluss daran mehrere Jahre als TV-Redakteur im Außenstudio in Aalen gearbeitet.

