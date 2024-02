Bizerba-Unternehmerin Frigga Kraut verstorben

Sebastian Musolf

Sebastian Musolf (Jahrgang 1982) ist seit Februar 2014 Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung. In der Lokalredaktion Sigmaringen ist er für die Stadt Meßkirch sowie die Gemeinden Stetten am kalten Markt, Leibertingen, Beuron, Sauldorf und Schwenningen zuständig. Sebastian Musolf hat zuvor bei der Augsburger Allgemeinen volontiert. Er war dort unter anderem in den Lokalredaktionen in Nördlingen und Friedberg tätig. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat Geschichte und Soziologie an der Universität Augsburg studiert.

Kontakt