Sebastian Korinth (Jahrgang 1983) ist als Redakteur zuständig für die Berichterstattung aus dem Alb-Lauchert-Gebiet sowie aus der Region. Aufgewachsen ist er am Rande des Ruhrgebiets. Nach dem Abitur verabschiedete er sich zum Studium der Politikwissenschaft, Germanistik und neueren und neuesten Geschichte nach Greifswald an der Ostsee. Für sein Volontariat bei der Westfälischen Rundschau kehrte er in die Heimat zurück. 2010 kam er zur „Schwäbischen Zeitung“ nach Sigmaringen.

