„Immunsystem braucht Zeit für den Schutz“

Sebastian Heilemann

Sebastian Heilemann (Jahrgang 1988) ist Redakteur der Schwäbischen Zeitung für das Ressort Seite 3/Journal. Zuvor war er Lokalredakteur in Tuttlingen, wo er sich unter anderem mit kommunalpolitischen Themen befasste. Bei der Schwäbischen Zeitung absolvierte Heilemann ein dreijähriges Crossmedia-Volontariat unter anderem in Bad Waldsee, Leutkirch, Stuttgart und Ravensburg. Dort wurde er in den Bereichen Online, Radio und Fernsehen ausgebildet. Schon während seines Studiums der Geschichte und Ostslavistik arbeitete er als freier Journalist unter anderem für die Badische Zeitung und machte darüber hinaus Station bei Men's Health Online und dem Online-Magazin fudder.de.

Kontakt