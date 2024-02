Unbekannte brechen in das Jugendhaus in Dürbheim ein

Rottweil

Mann belästigt Frauen: Polizei sucht Zeugen

q Rottweil

Ein 13-jähriges Mädchen und eine 19-jährige Frau sind am Freitag in Rottweil von einem Mann belästigt worden. Die Vorfälle fanden laut Polizeibericht zwischen 7 und 8 Uhr in der Nä...