Sarah Schleiblinger (Jahrgang 1987) ist seit April 2013 bei Schwäbisch Media. Während ihres dreijährigen crossmedialen Volontariats hat sie in Print-, Fernseh- und Radioredaktionen in Oberschwaben und auf der Ostalb gearbeitet. Seit April 2016 setzt sie als Redakteurin und Videojournalistin für Regio TV Schwaben in Biberach Themen ins bewegte Bild um.

