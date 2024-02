Immenser Andrang auf Ersatz-Radfahrausbildung

Sarah Schababerle

Sarah Schababerle (Jahrgang 1983) ist seit Oktober 2017 Redakteurin im Ressort Politik bei der Schwäbischen Zeitung. Zuvor absolvierte sie von 2013 an ein crossmediales Volontariat. In dieser Funktion war sie bereits für die Schwäbische Zeitung Friedrichshafen, Radio 7, Regio TV Bodensee und die Lindauer Zeitung tätig. Vor ihrem Volontariat arbeitete sie als Freie Journalistin unter anderem für die Schwäbische Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und den Münchner Merkur. Die gebürtige Tettnangerin hat in München Germanistik, Politik und Geschichte studiert.

