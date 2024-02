Sandra Philipp

Sandra Philipp (Jahrgang 1980) ist seit 2006 Mitarbeiterin der Schwäbischen Zeitung. Nach zweijährigem Volontariat arbeitete sie bis Ende 2013 als Redakteurin der Lindauer Zeitung, ehe sie in den Mutterschutz ging. Während der Elternzeit übernahm sie in regelmäßigen Abständen für die Redaktion Markdorf Termine. Seit März 2018 ist Sandra Philipp wieder fest im Berufsleben und als Redakteurin in Teilzeit in ihrer Heimatstadt Friedrichshafen tätig.

Kontakt